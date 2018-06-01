Ege Üniversitesi’nde radyasyondan koruyan yeni madde geliştirildi

Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü’nde, radyasyona maruz kalan sağlık çalışanlarının kullandığı kıyafetler için yeni bir malzeme geliştirildi.

Prof. Dr. Fatma Yurt Onaran, radyoloji ve nükleer tıp alanında çalışan sağlık personelinin çeşitli radyasyon zırhlama malzemeleri kullandığını söyledi. Malzemelerin genelde kurşun ve kurşun içerikli kompozitlerden yapıldığını ifade eden profesör, malzemelerin ağır olmasından dolayı kullanılmalarında bazı ihmalkarlıklara neden olduğunu ifade etti.

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Onaran, malzemelerde kullanılan kurşunun toksik etkisi ve kurşunun kırılgan bir yapıda olması koruyucu malzemenin kullanım süresini kısalttığını belirterek “Doktora öğrencilerimle yapmış olduğumuz projede tüm bu dezavantajları en aza indirecek bir başka malzeme üretebilmesine yönelik çalışmalara odaklandık ve metal-polimer kompozit kullanılarak yeni bir malzeme geliştirdik” dedi.

Avantajları olacak

Onaran, geliştirdikleri yeni malzemenin kurşuna kıyasla daha hafif ve esnek olmasının yanında en az kurşun kadar etkili zırhlama sağlayan malzeme olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Metal-polimer kompozit malzeme kullanılarak hayata geçirdiğimiz yeni ürünün radyasyon zırhlama testleri Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olarak yapıldı. Testler sonucunda bu malzemenin radyasyon zırhlama özelliğinin kurşunun yerine kullanılabilecek potansiyelde olduğunu tespit ettik. Ürettiğimiz malzemenin esnek ve şekil alabilen yapıda olması, giyilebilir koruyucu kıyafetlerin üretiminde ve kullanımında avantaj sağlayacaktır. Bu koruyucuların kurşuna göre üçte bir oranında daha hafif olması kullanım konforu sağlayacaktır ve radyoloji çalışanları daha rahat kullanabileceklerdir. Yeni geliştirdiğimiz ürünün patentini de aldık ve tiroid koruyucu olarak bir prototip üründe hazırladık.”

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Yeni malzemenin bulunuşuna imza atan ekipte Onaran’ın yanısıra Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü doktora öğrencileri Hale Melis Soylu ve Onur Alp Ersöz de yer alıyor.