Ege Üniversitesi yasta: Fakülte birincisi Sezen yerleşkedeki kazada öldü

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2.8 puanlık artış ile yüzde 13.0 seviyesinde gerçekleşti.