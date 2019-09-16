Ege Üniversitesi yasta: Fakülte birincisi Sezen yerleşkedeki kazada öldü

İzmir’in Bornova ilçesinde, Ege Üniversitesi’nin yerleşkesi içindeki yoldan karşıya geçmek isteyen Sezen Zambak’e (23), traktör çarptı. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü’nü bu yıl birincilikle bitiren Zambak hayatını kaybetti.
DHA’nın haberine göre üniversite çatısı altındaki projelerde görev alan Zambak’a, yerleşkede çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı. Kaza mahalline giden sağlık ekipleri Zambak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Traktör sürücüsü Vehbi B. ise gözaltına alındı.
Kaza sonrası Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, olay yerine giderek bilgi alırken üniversite senatosu iki günlük yas ilan etti.
Sezen Zambak’ın Ziraat Fakültesi bünyesinde yapılan ve TÜBİTAK’ın destek verdiği, ‘Probiyotik Bakterilerle Zenginleştirilmiş Probiyotik Yoğurt’ projesinde, Ar-Ge elemanı olarak çalıştığı açıklandı.