Ege sularında ‘mahsur kalan’ Alman akademisyen: Karantina için daha güzel bir yer yok

İki ay önce denize açılan Viyana Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Sebastian Kummer, İtalya, Yunanistan ve Türkiye’nin sınırları kapatmasının ardından Ege denizinde mahsur kalsa da hayatından memnun: “Karantina için daha güzel bir yer hayal edemiyorum.”

Fotoğraf: Sebastian Kummer

Ulaşım ekonomisi ve lojistik uzmanı Alman akademisyen yaşadıklarını Hürriyet’ten Ece Çelik’e anlattı.

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Kummer, 18 Şubat’ta iki arkadaşıyla birlikte Fransa’nın La Rochelle şehrinden denize açılmış. Üç arkadaş Lagün 46 isimli yelkenli katamaranla Ege’yi gezecek, yolculuk Türkiye’de bitecekmiş.

Corona virüsüne karşı alınan önemler artırılınca rotayı önce İtalya’ya çevirmişler. Ancak 10 Mart’ta ülkenin tamamı kırmızı bölge ilan edilince İspanya’nın Balear Adaları’na gittmişler. Burada iki arkadaşı tekneden ayrılmış.

Kummer ise Göcek sahiline gitmek istediğinden yola devam etmiş. Ege’ye vardığında ise Türkiye sınırları kapalıymış.

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Hiçbir kıyıya yanaşamayan, yaklaşık bir buçuk aydır karaya ayak basmayan 57 yaşındaki Kummer’in şimdilik yeterli yiyecek ve suyu var.

Kummer deneyimini şöyle anlattı: “Çocukluğumdan beri yelkenli üzerindeyim. Gıdanın ve suyun değerini biliyorum, dikkatli kullanıyorum. Aslında karantinada olmak için daha güzel bir yer hayal edemiyorum. Yelkenlimle çeşitli koylarda vakit geçiriyorum. Bu haftaya kadar panik yapmadım, çünkü acil bir durum olmadığını, yeterli yemeğim olduğu sürece bu şekilde devam edebileceğimi biliyordum. Ancak artık yolculuğu sonlandırmak istiyorum. Uluslararası deniz hukuku kapsamında güvenli bir liman gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için Türk yetkililerle temas halindeyim. Sorunumun bir-iki gün içerisinde çözüleceğini umuyorum.”