Ege Ordu Komutanlığı’nda ankesör soruşturması: Emir subayına ‘FETÖ’ gözaltısı

İzmir’de ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik başsavcılık tarafından yürütülen çalışma kapsamında Ege Ordu Komutanlığı’nda emir subayı olarak görev yapan muvazzaf binbaşı F.Ö. gözaltına alındı.
F.Ö.’nün, TSK yapılanmasının ‘mahrem imam’larından, ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma’ suçundan aranan L.Ç. ile ankesörlü telefon, market, büfe gibi noktalardan irtibat kurduğunun tespit edildiği bildirildi. F.Ö.’nün polisteki işlemlerinin sürdüğü açıklandı.