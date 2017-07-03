Ege Denizi’nde Yunan sahil güvenliğinden Türk gemisine ‘uyarı ateşi’

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, köprü geçiş ücretlerinin köprü maliyetini karşılayamadığı ve taahhüt edilen bedelin yurttaşların cebinden çıktığı iddiasını yalanlayarak, rakamların hedeflerle uyumlu olduğunu savundu.