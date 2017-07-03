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Ege Denizi’nde Yunan sahil güvenliğinden Türk gemisine ‘uyarı ateşi’


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Ege Denizi’nde Türk gemisine Yunan sahil güvenliği ‘uyarı ateşi’ açtı.

Fotoğraf: kaptanhaber.com

Deniz Haber Ajansı’da yer alan habere göre İskenderun’dan İzmit Körfezi’ne giden M/V ACT isimli yük gemisine Yunan sahil güvenliği Rodos Limanı’na yanaşmasını istedi.

Geminin Türkiye karasularına yönelmesinin ardından açılan ateş sonucu gemiye 36 merminin isabet ettiği belirtildi.

CNN Türk’e konuşan geminin kaptanı Haluk Sami Kalkavan, gemide 16 kurşun deliğinin bulunduğunu dile getirirken, “Rodos açıklarında bize ‘Gemiyi limana çekin’ dendi. Artık Türk karasularındayız” dedi.

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