Ege Denizi’nde peşpeşe iki deprem: Dört kentte hissedildi, köy evleri yıkıldı, dört yaralı var

Ege Denizi’nde sabah ve öğle saatlerinde meydana gelen iki depremde Çanakkale’deki çok sayıda köy evi hasar gördü, dört kişi yaralandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında saat 06.51’de yerin 5,5 kilometre altında Richter ölçeğine göre 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi en büyüğü saat 07.17’de Richter ölçeğine göre 4,2 olmak üzere 58 artçı sarsıntı takip etti.

Deprem Çanakkale, İzmir, Aydın ve Bursa’nın kent merkezleri ve çevre ilçelerinde hissedildi.

Tek katlı evler can kaybını önledi

Depremin en fazla hissedildiği bölge, Çanakkale’ye 100, Ayvacık’a 30 kilometre uzaklıktaki Yukarıköy oldu.

Köye UMKE ve TEDAŞ ekipleri giderken, yaralanan dört kişi Ayvacık Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Muhtar Mehmet Yahya Yavaş, köyde 50 evde hasar meydana geldiğini söyledi.

Köyde enkaz kaldırma çalışması yapıldı. Yukarıköy’de hemen her evde hasar var. Ancak evlerin tek katlı olması can kaybını önledi.

Hayvanlar telef oldu

Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, Yukarıköy’e ek olarak, Çamköy’de dört, Babakale’de bir, Koyunevi’nde bir, Gülpınar’da yedi, Kızılkeçeli’de beş, Tuzla’da dört, Balabanlı’da iki, Bademli’de sekiz Ahmetçe’de de iki evin hasar gördüğünü bildirdi.

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin’in verdiği bilgiye göre yaralılardan durumu ağır olan yok.

Tüm köyler belediyece kontrol edilirken, bazı hayvanların telef olduğu öğrenildi.

İkinci büyük deprem

AFAD Deprem Dairesine göre Ayvacık ilçesinde yine aynı şiddette saat 13.58’de 5,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Çevre illerden hissedilen deprem 7,01 kilometre derinliğinde oluştu. Depremin ardından çok sayıda artçı deprem de kaydedildi.