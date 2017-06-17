Ege Denizi’nde iki deprem: İzmir ve çevre kentlerde hissedildi

Ege Denizi’de iki deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nin bildirdiğine göre saat 22.50 sıralarında yerin 12.3 kilometre derinliğinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İkinci depremin büyüklüğü ise 4,2. Ajansların geçtiği bilgiye göre depremin merkez üssü, geçen haftalarda olduğu gibi İzmir’in Karaburun ilçesi.

Deprem İzmir ve çevre kentlerde hissedildi.