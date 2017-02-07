Ege Denizi’nde bugün de peş peşe iki deprem: Bazı evlerde hasar var

Ege Denizi’nde dünkü iki depremin ardından bu sabah 5,2 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi’nin verilerine göre saat 05.24’teki deprem sonrası ilçedeki bazı evlerde ve bir camide hasar oluştu.

Bazı evlerden de duman çıkması üzerine AFAD ve İHH ekipleri bölgede kontrole başladı. İlk belirlemelere göre, Taşağıl köyündeki camide ve Yukarıköy’deki bazı evlerde hasar var.

Yine Ayvacık açıklarında saat 08.15’te 4,3 büyüklüğünde 8,8 kilometre derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.

120’den fazla artçı sarsıntı

Yine aynı bölgede saat 06.51’te 5,5; saat 13.58’de 5,3 büyüklüğünde dün iki deprem meydana gelmişti. İki gündür bölgede en büyüğü 4,2 olmak üzere 120’nin üzerinde artçı kaydedildi.

Halk diken üstünde

Öte yandan dünkü depremler nedeniyle diken üstünde olan Yukarıköy halkı, geceyi Kızılay ve AFAD’ın okul bahçesinde kurduğu çadırlarda geçirdi.

AFAD’ın evlere girmeyi yasakladığı köyde, bazı yurttaşlar korku nedeniyle dışarıda sabahladı.

Depremin en çok hissedildiği köyde dün dört kişi yaralanmış, 50’den fazla evde hasar meydana gelmişti.

Sekiz yaralıdan beşi taburcu edildi

Çanakale’de ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, depremden Ayvacık’taki 13 köyün etkilendiğini, sekiz yurttaşın yaralandığını, yaralılardan beşinin taburcu edildiğini bildirdi.

AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, evlerin geleneksel yöntemle ve kerpiç taşlarla yapıldığını belirterek, yapıların kötü durumda olduğunu anlattı.

Bilden, şunları söyledi: “Vatandaşlarımıza uyarım olacak. Kesinlikle bizden bilgi almadıkları sürece hasarlı, az hasarlı evlerine asla girmesinler. Artçılarımız devam ediyor. Çok az bir deremde bile zarar görebilir. Biz uyarıyı yapana kadar kesinlikle evlerine girmesinler.”