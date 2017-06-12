Ege Denizi’nde 6 büyüklüğünde deprem: İstanbul’da da hissedildi

Ege Denizi’nde deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi’nin açıklamasına göre İzmir’in 85 kilometre açığında meydana gelen deprem İstanbul ve Çanakkale’de de hissedildi.

Rasathane, ilk olarak 6.3 olarak verdiği depremin büyüklüğünü daha sonra 6 olarak güncelledi.

DHA’nın aktardığına göre deprem Türkiye’nin batı kentlerinin neredeyse tümünde hissedilirken, yurttaşlar panikle kendilerini dışarı attı.

AFAD, Karaburun ilçesi merkezli depremin saat 15.28’te, yerin 6,9 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

Deprem özellikle İzmir’in Karaburun, Dikili ve Aliağa ilçelerinde hissedildi.

Atina Üniversitesi Sismoloji Labaratuvarı, Midilli adasının 15 mil güneyindeki depremin büyüklüğünü 6,1 olarak verdi.

‘Can ve mal kaybı yok’

Karaburun Kaymakamı Muhammet Özyüksel, şimdiye dek kendilerine ulaşan can ve mal kaybı olmadığını söyledi.

Bulundukları binanın yıkılacağını sandıklarını, çok güçlü bir deprem olduğunu belirten Özyüksel, şunları kaydetti: “10 saniye kadar sürdü. Çok şükür herhangi bir sıkıntı olmadı. İlçemizdeki konutlarda şu an itibarıyla herhangi bir problem yok. Ancak arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar bize ulaşan bir can kaybı yok. Deprem çok güçlü olduğu için tedirginlik hakim. Halkımız da bu ani durumla baş etmeye çalışıyor, sokağa döküldüler. Onlar da tedbirli şekilde hareket ediyorlar. Kendilerine de teşekkür ediyorum sükunetli tavırlarından dolayı.”