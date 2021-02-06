Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde, İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: Reuters

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 19.09’da ve 7,08 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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