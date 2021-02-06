Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde, İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 19.09’da ve 7,08 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Yaramazlara biraz batar!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararıyla Boğaziçi Üniversite’sine İletişim Fakültesi ve Hukuk Fakültesi olmak üzere iki yeni fakülte kuruldu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Covid-19 aşılama programına ilişkin, “Açılacak olan sınıfların öğretmenleri öncelikli olacak. Geçtiğimiz perşembe günü bu öğretmenlerimizin bilgilerini Sağlık Bakanlığıyla paylaştık. Şimdi o planlama süreci işliyor” dedi.
ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ülkesi ile Türkiye arasındaki tartışmalı konuları değerlendirdi.
Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararıyla Boğaziçi Üniversite’sinde kurulan iletişim ve hukuk fakültelerinin ana amacının ‘Truva atı görevi yapmak’ olacağını söyledi.
Boğaziçi Dayanışması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik açık mektup yayınladı.