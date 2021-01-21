Ege Cansen: Zora düşmüş firmalar kurtarılırken, ülke ekonomisi zora sokulmamalı

İşin kötü tarafı tam da bu sıralarda hükümet, enflasyonu düşürmek için ‘sıkı para’ politikası uygulayacağını ilan etti. İşte tipik bir ‘karar açmazı’; yani yukarısı bıyık aşağısı sakal. Ama hayat hep böyledir. Her karar bir optimizasyondur.

Bu puslu havada kurt işadamlarıyla muhatap olacak banka yöneticileri üç şeyi akılda tutmalıdır:

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Her ağlayan, mağdur değildir. Krizler, çürük elmaların (firmaların) piyasadan elendiği dönemlerdir. Teminatsız kredi vermek, karşılıksız banka parası basmaktır.

Zora düşmüş firmalar kurtarılırken, ülke ekonomisi zora sokulmamalıdır. Sırtını devlete dayamış kamu bankaları, kredi kararlarını yeni batıklar yaratmayacak şekilde almalıdır.

Ege Cansen’in yazısı