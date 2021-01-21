Ege Cansen: Zora düşmüş firmalar kurtarılırken, ülke ekonomisi zora sokulmamalı

İşin kötü tarafı tam da bu sıralarda hükümet, enflasyonu düşürmek için ‘sıkı para’ politikası uygulayacağını ilan etti. İşte tipik bir ‘karar açmazı’; yani yukarısı bıyık aşağısı sakal. Ama hayat hep böyledir. Her karar bir optimizasyondur.
Bu puslu havada kurt işadamlarıyla muhatap olacak banka yöneticileri üç şeyi akılda tutmalıdır:
- Her ağlayan, mağdur değildir.
- Krizler, çürük elmaların (firmaların) piyasadan elendiği dönemlerdir.
- Teminatsız kredi vermek, karşılıksız banka parası basmaktır.
Zora düşmüş firmalar kurtarılırken, ülke ekonomisi zora sokulmamalıdır. Sırtını devlete dayamış kamu bankaları, kredi kararlarını yeni batıklar yaratmayacak şekilde almalıdır.