Ege Cansen: Yerli otomobil yatırımının ilk 50 yılda kara geçmesi mümkün değil

Genel müdür, “TOGG kelimesini vatandaş sevdi, belki de marka bu olacak” diyor. Bir ‘kıymet-i harbiye’si yok ama ben de TOGG’u sevdim. Marka olma kıstaslarına uygun bir sözcük.

Bu yatırımın ilk 50 yılda iktisaden kâra geçmesi mümkün değildir. Daha uzun vade için bir tahminde bulunamıyorum. Bu proje, tam anlamıyla bir kamu iktisadi teşebbüsüdür (KİT). Müteşebbisi de Başkan R.T. Erdoğan’dır. Girişimci babayiğitler diye takdim edilen grup (Kıraça-Anadolu-BMC-Zorlu-Turkcell) gönüllü değildir.

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Beş babayiğit Cumhurbaşkanı tarafından ‘celp çıkartılarak’ askere alınmış görevlilerdir. Komutan gidebilirsin demeden kışlayı (projeyi) terk edemezler.

Ege Cansen’in yazısı