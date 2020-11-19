Ege Cansen: Üç hedeften birine öncelik vermek gerek

Albayrak’ın çok can yakacak devrimden ne kastettiğini anlamıştık. Görevde

kalsaydı devrimi gerçekleştirebilir miydi? Muhtemelen hayır. Peki; şimdi

açıklanan “fiyat istikrarı”, “finansal istikrar” ve “makro ekonomik istikrar” politikasının reform neresinde?

Bunlar her iktidarın istediği şeylerdir. Yeni bir “önlemler paketine” reform demek için, daha önce yapılandan farklı şeyler içermesi gerekir. Yukarıda sözü edilen “üç hedef” uzun vadede birbirini desteklese de “kısa vadede birbiriyle çelişir.” Onun için üçünden birine “öncelik” vermek gerekir.

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Bu hedeflerin öncelik sırası nedir? Fiyat istikrarı, ucuz; finansal istikrar, pahalı döviz ister. Makro ekonomik istikrar ise bütçe açığının küçültülmesi demektir.

Ege Cansen’in yazısı