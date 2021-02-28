Ege Cansen: Türkiye’nin Kürt meselesini ancak HDP çözebilir

PKK terörünün yarattığı maddi ve manevi tahribatı, yalnız HDP durdurabilir. Ancak bugün için HDP yöneticileri, Kürt-Türk ayırımı yapmadan kendilerine karşı çıkanları gözünü kırpmadan infaz edebilen PKK’dan silah bırakmasını isteyemez. Burada gerçekçi olmak gerekir. Çünkü herhangi bir HDP’li bunu telaffuz ettiği anda, PKK önce onun üstünü çizer.

Bu şartlar altında, PKK’ya açıkça karşı çıkmadıkları için HDP’lilere, siz de PKK’sınız demek kadar hatalı ve zararlı söylem olamaz. Bu söylem, olsa olsa “PKK’ya dünya kamuoyunda meşruiyet kazandırır”.

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Benim önerdiğim yeni strateji, bir yandan PKK’nın askeri gücünü azaltırken diğer yandan HDP’nin siyasi gücünü artırmaktır. Bu yapılabilirse PKK, sorunun çözümünde HDP’nin yumuşak gücünün, kendi sert gücünden daha etkili olduğunu anlar. O zaman PKK, HDP’li olmayı ister ve patronluk el değiştirir.

Bu yolda ilerlemenin “olmazsa olmaz şartı” MHP’nin, AKP’nin manevra alanını genişletmesidir. Çok zor ama mesela ilk olarak Devlet Bahçeli, Demirtaş’ı ziyaret edebilir. MHP’in bu tavrı, zaten barışçıl çözüme hâlâ inanan Erdoğan’ın elini rahatlatacaktır. Başta CHP olmak üzere, diğer partiler bu sürece karşı çıkamaz.

Ege Cansen’in yazısı