Ege Cansen: Türkiye’nin ‘cari açıksız büyümeye’ odaklanmış stratejik bir plana ihtiyacı var

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Albayrak “Yeni Ekonomi Programı”nı ilan etti. Programda, ülkenin içinde bulunduğu çok ciddi ekonomik sıkışıklıktan nasıl çıkılacağını anlatan hiçbir şey yoktu. Herhalde akıllarındakini açık etmek istemediler. Kısaca bu program “yok hükmündedir”.

(…) Bu programların sayısal hedeflerinden çok, kendi içinde tutarlı olması önemlidir. Üç yıllık programlar her yıl hazırlanan “yıllık bütçe”nin alt yapısıdır. Bugün Türkiye’nin ihtiyacı olan şey YEP değildir. Türkiye’nin “cari açıksız büyümeye” odaklanmış stratejik bir plana ihtiyacı vardır. Böyle bir planda, tutmayacağı bugünden belli sayısal hedefler olmaz. Ama arkasında “yalpalamayan” bir irade bulunur.

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Ege Cansen’in yazısı