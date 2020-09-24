Ege Cansen: Türkiye cari açık sorununu çözmeden ne enflasyonu kalıcı indirebilir, ne de tam bağımsız olur

Evet, doğru okudunuz. Bazı yıllar açık, bazı yıllar fazla vermişizdir. Ama Türkiye’nin birikimli olarak cari açığı yoktur. Bunu kim söylüyor? Adamın biri. Bu bir adam (ki; ben oluyorum) 1983’ten beri kesintisiz olarak ekonomi yazıları yazmaktadır. En sık işlediği ve eleştirdiği konu, cari işlemler açığıdır. Yani ülkenin döviz harcamalarının döviz gelirlerinden çok olmasıdır.

Bununla da kalmayıp halka ve ülke ekonomisini yönetenlere “Cari açıksız yeterince hızlı büyüyemeyiz” çünkü “Türkiye’nin tasarruf açığı vardır” diye yanlış bilgi veren iktisatçılara kızmakta ve “Saçmalamayın Allah aşkına” diyerek onlara yalvarmaktadır. Bununla da yetinmeyip “Cari açık vermeden hızlı büyümeyi hedeflemeyen reform paketleri yapısal reform değildir” demektedir. Adam tekrar ediyor: Türkiye cari açık sorununu çözmeden ne enflasyonu kalıcı olarak iner, ne de T.C. tam bağımsız olur.

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Ege Cansen’in yazısı