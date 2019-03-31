Ege Cansen: Sıvapçı esnafı, bunun intikamını almak isteyecektir

Türk Lirası açısından çok dalgalı ve maalesef mali istikrar açısından bir hayli tahripkâr bir haftayı geride bıraktık. Geçen cuma günü doların TL cinsinden fiyatı, “Türk’ün taşıyla, Türk’ün kuşunu vurmak” için kullanılan Swap işlemleri yüzünden 24 saatte %6 arttı. Pazartesi günü Merkez Bankası’nın, sıvapçıların hiç beklemediği bir “TL sıkılaması” sayesinde TL %7 değer kazandı. Yani dolar ucuzladı. Ucuz dolar almak için fırsat kollayanların piyasaya girmesiyle, hafta sonunda dolar tekrar yükseldi. Yani TL kazandığı değeri geri verdi. Netice değişmedi, iş olacağına vardı denebilir. Bu hüküm doğru ve adil olmaz. Çünkü Merkez Bankası hiçbir şey yapmasaydı, doların fiyatı bugün çok daha yüksek olabilirdi. Dolayısıyla ben, “Türkiye Merkez Bankası, Londra bankerlerine karşı bu raundu kazandı” diyorum. Peki, maç bitti mi? Hayır! Düşük faizli TL bulamayınca, yüksek faizli ödünç alan veya elindeki TL’li varlıkları ucuz fiyatla satmaya zorlanan sıvapçı esnafı, bunun intikamını almak isteyecektir.

Ege Cansen’in yazısı