Ege Cansen: Sırf Atatürk Havalimanı’nı battal etmek için alelacele inşa ettirilen hastaneye hiç şaşırmadım

Yapımına 2016’da başlanan 2.700 yataklı 1 milyon metrekare kapalı alanlı inanılmaz büyüklükteki “Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi” henüz açılmamıştı. Devlet babamız, ani bir kararla bu devasa hastaneye sadece 15 dakika mesafede, hiçbir planda yer almayan ve yapılmasına gerek olmayan bir hastaneyi, asla yapılmaması gereken bir yerde, sırf Atatürk Havalimanı’nı battal etmek için alelacele inşa ettirdi.

Zannetmeyin ki şaşırdım. Hiç şaşırmadım. Çünkü ben 17 yıldır idaresi altında yaşadığımız AKP’nin iktisat politikasının, “milli geliri rantlarla büyütme” olduğunu biliyorum. Bunu da yazıp duruyorum. İmar rantı yaratmak için, yolcu ve hava trafiği açısından İstanbul’un emsalsiz bir yerleşim noktasında bulunan Atatürk Havalimanı’nın, havalimanı olmaktan çıkarılması gerekiyordu. Bu yok etme hükmü çoktan verilmişti. İnfaz için fırsat kollanıyordu.

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Ege Cansen’in yazısı