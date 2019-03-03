Ege Cansen: Seçim ve işsizlik

Belediye seçimleriyle birlikte, kamunun (merkezi ve yerel yönetimlerin) istihdamı artırarak işsizliği düşürme fikri herkesçe benimsendi. AKP, “Kamuda veya özel sektörde yeni istihdam yaratarak, bu yıl içinde 2.5 milyon işsize iş bulacağız” diyerek “açık artırma” rekoru kırdı.

Pek tabii bunu, açıkça söylemese de, yerel seçimleri kazanması şartına bağladı.

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“Madem ki seçim kazanmak siyasetin ilk hedefidir” diyen muhalefet cephesi lideri CHP de “yerel yönetimlerin” istihdamı artırarak işsizliğe çare olacağı vaadini seçim manifestosuna ekledi.

Ege Cansen’in yazısı