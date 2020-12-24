Ege Cansen: Salgının bitmesi, sorunların kendiliğinden ortadan kalkmasını sağlamayacak

Salgın bittikten sonra geride a) bilançoları bozuk banka ve şirketler, b) gelir ve servet dağılımı daha da eşitsiz hale gelmiş hane halkları ile c) borçları büyümüş bir devlet kalacaktır. Bu sorunlar gün be gün oluşmakta ve birikmektedir. Ne var ki; salgının bitmesi bu sorunların kendiliğinden ortadan kalkmasını sağlamayacaktır. Sel gidecek, kum kalacaktır. Bu sorunlar birbirini doğuran mahiyettedir.
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