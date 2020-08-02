Ege Cansen: ‘Ömrünüz boyunca, ‘demokrasiyi mi yoksa devrimleri mi’ savunalım açmazından kurtulamayacaksınız’

Hocamızın önerisi üzerine “karşı devrim resminin tamamını görmek amacıyla” köy enstitülerinin kurucusu Tonguç Baba’nın hamisi, devrin Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’i ziyaret ettik.

Hasan Âli, bizi evinde kabul etti. “Biz irticai söylem ve eylemlerin yaygınlaşmasından endişe duyuyoruz, ne yapmamız lazım, onu öğrenmeye geldik” dedik. O da bize “İrtica ne demek” diye sordu. Biz, hiç düşünmeden “gericilik” deyince; “Hayır, tepkiciliktir” dedi. Fransızcası ise “reaksiyon”dur. Mürtecinin karşılığı da “reaksiyoner”dir diye ilave etti. Sonra hiç unutmadığım şu ikazda bulundu: Atatürk devrimleri “azınlık” tarafından çoğunluğa dayatılan bir “etki”dir. Onlar da buna tepki göstermiştir. Çünkü doğada her etkiye (aksiyona) bir tepki (reaksiyon) oluşur. Devrimler azınlığın tercihi, demokrasi çoğunluğun hâkimiyetidir. Sizler ömrünüz boyunca, “demokrasiyi mi yoksa devrimleri mi” savunalım açmazından kurtulamayacaksınız.

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Ege Cansen’in yazısı