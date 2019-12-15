Ege Cansen: Milletin vekilleri yaklaşmakta olan tehlikeyi görüp bu ‘kanunsuzluğu yasallaştırma’ kararı aldılar

Bu ülkede, önündeki aracın tamponuna kadar yaklaşıp kornasını böğürten, sağından, solundan dalıp yolunu çalan, makas atarak veya kaza şeridini kullanarak trafiği yavaşlatan, aşırı hızla yol güvenliğini azaltan, bir ‘çakarlı araba kullanma’ saygısızlığı var.

İçişleri Bakanlığı, çakarsız araç sahiplerini isyan ettiren, hatta baştan çıkıp, kural çiğnemesine sebep olan Trafik Kanunu’na aykırı bu uygulamaya son verme kararı aldı. Hafiften başarılı olmaya başlamıştı ki; milletin vekilleri yaklaşmakta olan tehlikeyi görüp bu ‘kanunsuzluğu yasallaştırma’ kararı aldılar.

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Cumhurbaşkanı veto etmezse, milletvekillerinin ve daha birçok makam sahibinin görgüsüzce keyfini sürdüğü bu anti demokratik uygulama artık kanunlaşmış olacak.

Ege Cansen’in yazısı