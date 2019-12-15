Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ege Cansen: Milletin vekilleri yaklaşmakta olan tehlikeyi görüp bu ‘kanunsuzluğu yasallaştırma’ kararı aldılar

Bu ülkede, önündeki aracın tamponuna kadar yaklaşıp kornasını böğürten, sağından, solundan dalıp yolunu çalan, makas atarak veya kaza şeridini kullanarak trafiği yavaşlatan, aşırı hızla yol güvenliğini azaltan, bir ‘çakarlı araba kullanma’ saygısızlığı var.

İçişleri Bakanlığı, çakarsız araç sahiplerini isyan ettiren, hatta baştan çıkıp, kural çiğnemesine sebep olan Trafik Kanunu’na aykırı bu uygulamaya son verme kararı aldı. Hafiften başarılı olmaya başlamıştı ki; milletin vekilleri yaklaşmakta olan tehlikeyi görüp bu ‘kanunsuzluğu yasallaştırma’ kararı aldılar.

Reklam

Cumhurbaşkanı veto etmezse, milletvekillerinin ve daha birçok makam sahibinin görgüsüzce keyfini sürdüğü bu anti demokratik uygulama artık kanunlaşmış olacak.

Ege Cansen’in yazısı

SON HABERLER

CHP’li sözcü: İller Bankası da İBB’ye kredi vermiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, ekim ayında İller Bankası’na ilettikleri 600 milyon liralık borç talebinin karşılıksız kaldığını, bu sebeple Bostancı-Dudullu metro hattında çalışmaların başlayamadığını söyledi.

Kriminal rapor: Rabia Naz’ın kıyafetlerinde ‘lastik izi’ olabilir

Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün raporunda, Rabia Naz’ın olay günü giydiği kıyafetlerdeki bazı izlerin, ‘lastik izi olabileceği’ bilgisi yer aldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...