Ege Cansen: Liranın hiçbir cazibesi kalmadı, hükümetin dövizi baskılamak gibi bir amacı yok

Son dönemde döviz fiyatı, enflasyondan hızlı artığı için, bu kesimin ‘zenginleştim’ duygusu yükselmiştir. Bu hisle tüketim harcamalarını artırmaları normaldir. Üstelik bu kesim, fiyatları zihninde dolara dönüştürdüğü için, zamlar karşısında duyarsız kalabilir. Bu da iç talep canlanmasını ve fiyat artışlarını destekler. Ama bu kesimin, fiyatı arttı diye dövizlerini bozduracaklarını sanmıyorum. Çünkü TL’nin hiçbir cazibesi kalmadı. Anlaşıldığı kadarıyla, hükümetin faizi yükselterek dövizi baskılamak gibi bir amacı yok.

Onlar, daha ziyade kamu bankaları aracılığıyla döviz satarak kuru frenliyor. Ancak bu sürdürülebilir bir yöntem değil. Bu şartlar altında Türkiye daha fazla ‘dolarize’ olacak ve ekonomimize TL değil, dolar/döviz yön verecektir. Sürekli cari fazla verir hale gelmeden de ‘ne paramız ne de ekonomimiz’ istikrara kavuşamayacaktır.

Reklam

Ege Cansen’in yazısı