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Yaramazlara biraz batar!

Ege Cansen: Lira ile ölçülen enflasyon düşerken, işlevsel para birimi olan dolarla ölçülen enflasyon artmaktadır

Türk ekonomisi, biri “lira” (resmi/ulusal) diğeri “döviz” (işlevsel/fonksiyonel) olmak üzere iki para birimi ile işler. “Para miktarı” bu ikisinin toplamıdır. Faiz ise ikisinin faizinin ortalamasıdır. Yatırım kararlarında kullanılan para ise lira değil, dövizdir.

Türkiye’de enflasyon lira ile ölçülür. Çıkan sonuca göre enflasyon indi veya çıktı denir. Hâlbuki enflasyon aynı dönemlerde “dolar” ile ölçülünce görülmektedir ki, lira ile ölçülen enflasyon düşerken, işlevsel para birimi olan dolarla ölçülen enflasyon artmaktadır.

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Ege Cansen’in yazısı

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