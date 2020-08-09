Ege Cansen: Kriz kaçınılmaz değil

Döviz fiyatlarının yılbaşından bu yana ‘yarım dolar artı yarım Euro’ hesabıyla %26 artması enflasyonu artıracaktır. Üstelik döviz rezervlerinin fiilen ekside olması ‘sermaye hareketleri’ endişelerine yol açabilir. Yabancılar ‘Swap’ hokkabazlıklarıyla rezerv oluşturmayı yutmamaktadır. Bunlar hemen herkesin söyledikleridir ve doğrudur. Ama doğrular bundan ibaret değildir. AKP’nin ‘itibardan tasarruf olmaz’ diyerek cari harcamaları patlatmasına ve yatırımlarda gösteriş merakına rağmen Türkiye ekonomisi güçlüdür. Korkulduğu kadar kriz riskine maruz değildir. Bir defa; ortada ‘gecikmiş bir devalüasyon’ yoktur. Hatta tersi vardır. Zaten (parasal altın dâhil, sermaye hareketleri hariç) Türkiye’nin güncel döviz açığı yoktur. Bu kurlarla ihracat artışı, ithalatı geçer. Turizmin canlanmasıyla döviz akımı artıya geçebilir. Üstelik Türk halkının tonu 67 milyon dolara çıkmış altından en az 3000 ton rezervi vardır. Bunun ederi 200 milyar dolardır. Hamdolsun varlıklı halkımız tedbirli davranarak ‘güvenli limanlarda’ 150 milyar dolar depolamıştır. Hükümetimiz de ‘dostları artırıp, düşmanları azaltma’ kararı (?) almıştır.

Ege Cansen’in yazısı