Ege Cansen: Kapitalizm bir darbe daha aldı

Eğer Türkiye’de, devletin para/kredi destekleri olmasaydı bugün bu kadar çok iktidarı destekleyen gazete, televizyon ve özellikle ‘gazeteci’ ortaya çıkar mıydı? Hayır! AKP, bunu rekabeti yani kapitalizmi tahrip ederek başarmıştır. Basın, fıtratı icabı muhaliftir. İktidar yanlısı basının çoğunlukta olması hayatın doğal akışına aykırıdır. Aynı şekilde kamu bankalarının sürekli sermayeden yiyip, yıl sonunda devletten sermaye desteği alması da bankacılıkta rekabeti yani kapitalizmi bozmaktadır. Geçenlerde kamu sigorta şirketleri birleştirildi. Rekabet açısından bu birleşmenin hukuki irdelemesi yapıldı mı? Korkarım bu yeni birleşik sigorta şirketi, sigorta endüstrisinde rekabeti bozacaktır. Bir başka facia: Bireysel emeklilik fonları düşük maliyetle özel sektöre kredi olarak kullandırılacakmış. Bireysel emeklilerin yatırdıkları paralarının getirileri azaltılmadan, bu kaynaktan verilecek kredilerin faizi düşebilir mi? Bu toplamı sıfır olan bir denklik değil mi? Fiyat mekanizması nasıl işleyecek? Kapitalizm bir darbe daha aldı.

Ege Cansen’in yazısı