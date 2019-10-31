Ege Cansen: İstanbul Havaalanı akla ziyan bir yatırım, atsan atılmaz, satsan satılmaz bir kara deliktir

Bir kişiyi, bir firmayı, bir kurumu, bir belediyeyi ve pek tabii bir ülkeyi en fazla zora sokan israf türü, sorumsuz ‘gösteriş tüketimi’ değil ‘gayri iktisadi yatırımlar’dır. İsraf denince akla önce tüketim harcamaları gelir. Tüketimde de israf olur. Hem de çok olur. Ama tüketimde israfın bir haddi vardır. Ayrıca tüketim harcamalarında ipin ucunun kaçtığı anlaşılınca, frene basılır ve israf bir süre sonra durur. Ama yanlış bir yatırımda frene basmak, yani başlamışı yarım veya bitmişini devre dışı bırakmak çok zordur. Hatta durdurmak, daha büyük israfa yol açabilir.

Bunun en güncel örneği yılda ‘yarım milyar dolar’ faiz yiyen yeni İstanbul Havalimanı’dır. Bu akla ziyan yatırım ‘atsan atılmaz, satsan satılmaz’ bir kara deliktir. Hizmet verdiği sürece ki; görünürde bu süre sonsuzdur, bu havalimanı ‘negatif dışsal ekonomi’ yaratacak, yıllık gelir açığını kapatmak için devlet uçandan uçmayandan haraç alacaktır.

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Ege Cansen’in yazısı