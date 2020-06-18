Ege Cansen: İslami iktisat yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü küresel iktisadi sistemi kıyasıya eleştirdikten sonra “İslam iktisadı, krizden çıkışın anahtarıdır” şeklinde bir ifade kullanmış. Anlaşıldığına göre AKP, hem içte tasarrufu artırmak hem de Türkiye’nin ihtiyacı olan dış finansmanı ‘İslam ülkelerinden temin etmek için’ İslami yani faizsiz tasarruf aletlerini kullanmak istiyor.

İktisat bir bilimdir. Hıristiyan, Musevi, Hindu veya Budist iktisadı diye türlü çeşitli iktisat bilimleri yoktur.

Reklam

İslami iktisat yoktur, ama İslami ahlak vardır.

Ege Cansen’in yazısı