Ege Cansen: İslami iktisat ve kapitalizmin krizleri

İslami iktisat, İslami finans birbirini tamamlayan iki kavramdır. İslam’da “Faiz haram, kâr caizdir”. Kârı kısıtlayan herhangi bir yasak yoktur. Hal böyle olunca, borç verenle borç alan ne faiz alır ne de faiz verir. Sadece kârı bölüşür. İş zarar bölüşmeye gelince ihtilâf kaçınılmaz olur.

Uzun yıllardır İslami iktisat eğitimi verilen Malezya’dan yapılan yayınlara göre “İslami iktisat”, bankacı ve iş adamlarının İslam’ın davranış kodlarına göre (takva ile) hareket etmesini kasteder. Yani iktisadın bilim olarak kendisi İslami değil, aktörleri Müslüman’dır. Müslümanlar âdil davranır, fakir fukarayı düşünür, zekât vererek gelir dağılımı çarpıklığını giderir. Tez budur.

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Son söz: Kapitalizmin krizleri, kapitalizmin içinde çözülür.

Ege Cansen’in yazısı