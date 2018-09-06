Ege Cansen: Hem Allah’ı hem doları olanlar

2018’de yaşamakta olduğumuz krizinin geçmiş krizlerden en büyük farkı, halkın TL dışı servet miktarının milli gelirin yarısından fazlasına çıkmış olmasıdır. Bu da bir kısım insanda bir “zenginleşme etkisi” yaratacak, belki de bu sayede “toplam tüketim” dolayısıyla “milli gelir” korkulduğu kadar düşmeyecektir. Bu da çabuk toparlanma sağlayacaktır. Eğer dövizli varlıklar tehlikeye girerse o zaman seyreyle sen gümbürtüyü. Son söz: TL cinsinden zenginleşen, dolar hesabıyla fakirleşir.

Ege Cansen’in yazısı