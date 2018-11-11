Ege Cansen: Havalimanı oradaysa hesap burada

Tarih boyunca dünyanın pek çok ülkesinde, kendinde olağanüstülük fehmeden hükümdarlar, bu duygularını, yaptırdıkları devasa mimari eserlere yansıtmıştır. Mısır piramit mezarları bunun en çarpıcı örneğidir.

Yeni havalimanını inşa eden ve işletecek olan IGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu Hürriyet’e verdiği demeçte, 90 milyon yolcu kapasiteli birinci faz için 7.5 milyar Euro harcandığını açıkladı. Lütfen dikkat: 70 milyon yolcu kapasiteli Atatürk Havalimanı hurdaya çıkartılıyor, sadece 20 milyon ilave yolcu kapasitesi için 7.5 milyar Euro harcanıyor. Bitmedi. Bu arada hemen hiç yatırım yapmadan Sabiha Gökçen Havalimanı (SGH) sadece bir yılda yolcu kapasitesini %11 artışla 34 milyon yolcuya çıkarıyor.

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Ey iktisadi akıl! Geldinse üç kez vur.

Ege Cansen’in yazısı