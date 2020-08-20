Ege Cansen: Formula-1 Türkiye sürekli zarar etti

Basında çok güçlü bir Formula-1 lobisi oluştu. ‘Formula One Group’ diye bilinen ve Bernie Ecclestone, adında çok uyanık bir adam tarafından 43 yıl idare edilen firmaya milyonlarca dolar isim hakkı ödenerek sözleşme yapıldı. Bu kişiyi asla suçlamıyorum. O, gerçek bir işadamı olarak kendi rolünü oynadı. Lobinin desteğiyle, hem İTO’nun hem de devletin kaynakları seferber edildi. İstanbul Park diye lüks bir yarış pisti inşa edildi. (Daha sonra bu pistin ihale ve yapımına fesat karıştırıldı ve kamu 25.5 milyon TL zarara uğratıldı diye İTO başkanının da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında dava açıldı.)

İlk yarışlar, 2005’de yapıldı. Girişim, beklediğim gibi sürekli zarar etti. Benim tahminim, halkın en az 100 milyon dolar parası buhar oldu. Sözleşme 5 (veya 7) yıl sonra Bernie Ecclestone’un daha yüksek organizasyon bedeli istemesi üzerine feshedildi. Fesihten sonra boş kalan pistin işletilmesini üstlenen firma ne yaptı, nasıl para kazandı bilmiyorum. Belki de zarar etmiştir. Eğer Formula-1’i canlandırarak kâra geçmeyi planlıyorsa, yolu açık olsun. Ama n’olur İTO’nun veya kamunun tek bir kuruşuna el atmasın.

Reklam

Ege Cansen’in yazısı