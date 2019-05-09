Ege Cansen: Enflasyon nasıl inmez

Türkiye’de enflasyon yükselişini tetikleyen şey, her zaman devalüasyon olmuştur. Bu “sebep-sonuç” ilişkisi parası döviz olmayan hemen her ülke için geçerlidir. Şu aralık yüzde 55’e ulaşmış enflasyonuyla bizden de kötü durumda olan Arjantin’deki ekonomik krizin sebebi de devalüasyondur.

Devalüasyonun sebebi ise, ülke ekonomisinin cari açık vermeden çarklarını çevirememesidir. Bu bir “yapısal deformasyon” dur. Reforme edilmediği sürece, o ülkenin başını, enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulması mümkün değildir.

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Ege Cansen’in yazısı