Ege Cansen: Düşük faiz IMF’de bile olsa, git onunla borçlan

Koronavirüs salgını sebebiyle, başta gelişmiş zengin ülkeler olmak üzere, hemen hemen her yerde milli gelirler düştü. Bu süreci tersine çevirmek için ‘bütçe açıkları’ vermek ve ‘gevşek para politikası’ izlemek şart oldu. Bu ise ‘yoktan para yaratmak’ demektir. ABD ve AB’nin bu kabiliyeti vardır.

IMF’nin de kaynak yaratma imkanı mevcuttur. Olağanüstü şartlar, olağanüstü aletler kullanmayı ve olağanüstü yollara başvurmayı meşru kılar. ‘Döviz karşılığı olmadan para basmak sakıncalıdır’ önermesi gariban ülkeler için geçerlidir. Güçlü ülkeler önce parayı basar, karşılığı arkadan gelir.

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Son söz: Düşük faiz IMF’de bile olsa, git onunla borçlan.

Ege Cansen’in yazısı