Ege Cansen: Döviz bol olsa, ekonomiyi babam da yönetirdi

Babacan, bu krizi yüz yılda bir görülen bir felaket olarak nitelemektedir. “Bu krizden Türk ekonomisinin hiç hasar görmeden çıkması imkansızdır” demektedir. Ama hükümetin son 5 yılda izlediği yanlış politika yüzünden “zaten krizde olan” Türk ekonomisinin bu salgın yüzünden “stagflasyon” (hem enflasyon hem durgunluk) içine düşeceğini söylemektedir. Babacan’ın Batı ile ilişkileri düzeltme ve ülke içinde hukuku üstün kılma tavsiyeleri dışında iktisat alanında spesifik olarak önerdiği planın ana hatları şöyledir:

1. En az 30 milyar dolarlık uzun vadeli dış kaynak bulunmalıdır.

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2. Döviz fiyatının artışı durdurulmalıdır ki, enflasyona geçiş olmasın.

3. Merkez Bankası döviz rezervini artırmadan para yaratmamalıdır.

4. Küçük esnafa yapılan desteklemeler borç değil hibe olmalıdır.

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Son söz: Döviz bol olsa, ekonomiyi babam da yönetirdi.

Ege Cansen’in yazısı