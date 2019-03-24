Ege Cansen: Dolara yüzde 8 faiz ödeyerek borç almak, tefecinin eline düşmek gibidir

Eğer ekonomimiz bu kadar “dış-borç-kolik” olmasaydı (haklı veya haksız) daha serazat bir dış politika izleyebilirdik. Türk ekonomisinin bugünlerde ne kadar kırılgan olduğunun en güçlü göstergesi, %4.5 faizli eski dış borçlara takla attırmak için aldığımız yeni dış borçlara %8’in üzerinde faiz ödemeyi kabul etmiş olmamızdır. Dolara %8 faiz ödeyerek borç almak, tefecinin eline düşmek gibidir. İnsan, paraya bu kadar sıkışınca, kolay, kolay “namert sarmasından” kendisini kurtaramaz. Nitekim Türk tahvilleri son olaylar yüzünden değer kaybedince “ikinci el tahvil piyasasında bizim kağıtların fiili dolar faizi” %10’ların üstüne çıktı. Bu da, yeni borçlanmalarda dövize %10’dan yüksek faiz teklifi etmek zorunda kalmak demektir ki; bu fahiş faiz, borçlanmada “sonun başlangıcı”olabilir.
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