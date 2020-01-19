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Yaramazlara biraz batar!

Ege Cansen: Diyanet’in reel faiz muhabbetine girmesi onu sadece iktisatta değil, dinde de zora sokar

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Faiz haramdır ama kamu bankalarından alınan ödünce faiz ödemek günah değildir” diye bir görüş bildirmesi çok kötü olmuştur. Bu kabil fetvalar iktisadi sistemimizin doğru işlemesine engeldir. Fetvanın mefhumu muhalifinden “Özel bankalara faiz ödemek günahtır” gibi sakıncalı bir hüküm çıkar. Bu da fiyat mekanizmasının çözmesi gereken temel sorunu yani ‘kaynakların optimal tahsisini’ çarpıtır.

Diyanet’in reel faiz-nominal faiz muhabbetine girmesi bir talihsizliktir. Bu tartışma onu sadece iktisatta değil, dinde de zora sokar. Diyanet, iktisatla değil, ‘insanın insanla ilişkileriyle’ ilgilenmelidir. Türkiye ister laik ister dindar olsun, üçüncü şahıs haklarına saygı duymayan, çabuk kabalaşan, bencil ‘yarı-medeni’ insanların yaşadığı bir ülkedir. Diyanet, kolaya kaçmayıp, saygısızların, kaçak inşaat yapanların, sahte gıda maddesi üretenlerin, vergi kaçıranların, trafik kurallarına uymayanların vicdanı olmalıdır.

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Ege Cansen’in yazısı

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