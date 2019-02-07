Ege Cansen: Devlet fiilin harcamışsa, halk da bunu fiilen ödeyecektir

Türkiye’de enflasyon harekete geçerek bir atalet moment kazanmıştır. Bu moment yenmek için dışsal bir etkiye ihtiyaç vardır. 2000 yılı başında IMF Başekonomist Stanley Fisher tarafından Türkiye’de uygulatılan “kur çıpası” bu momenti yenmek için düşünülmüştü. IMF, bu çıpayı tutturmak için döviz verdi. Konjonktür de yardım etti. Türkiye uzun süre nispeten düşük enflasyonla yaşadı. Ama anormal dış borç biriktirdi.

IMF’le anlaşma söz konusu olmadığına göre “yeni çıpa” enflasyon vergisi

olacak gibi duruyor. Son söz: Devlet fiilin harcamışsa, halk da bunu fiilen

ödeyecektir.

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Ege Cansen’in yazısı