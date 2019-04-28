Ege Cansen: CHP belediyeleri ve tanzim satışları

31 Mart’ta yapılan belediye seçimlerinin galibi CHP’dir. Bu galibiyet, CHP’yi büyük şehirlerde fiilen iktidar ortağı haline getirmiştir. Okumakta olduğunuz yazının geri planında bu gerçek yatmaktadır. Durum tespiti: Enflasyonla mücadele için AKP’nin tanzim satışı yapacağı aklıma gelmezdi.

Tanzim satışı fikri CHP’ye daha çok yakışır diye düşünürdüm. Hâlâ da öyle düşünüyorum. AKP, kendi iktisat anlayışına ters düşen bu uygulamaya, yerel yönetim seçimlerinden önce, biraz da başına gelecekleri sezinlediği için inanmadan girişti sanıyorum.

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Eğer AKP, dediği gibi “serbest piyasacı” ise tanzim satışlarını sessizce ortadan kaldırılacaktır.

Ege Cansen’in yazısı