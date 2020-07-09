Ege Cansen: Cari fazla vermeyi ‘misak-ı iktisadi’ ilan etmek şarttır

Türkiye ne zaman batacak, yani dış borçlarını ödemede temerrüde düşecek hesabı yapıp “IMF’ye gidelim” ya da “IMF’ye gitmeyelim, Londra veya Katar’a gidelim” diyenlere sesleniyorum. Borç, borçla ödenmez. Ancak ertelenmiş olur. İcabında bu da yapılabilir. Ama önce cari fazla vermeyi ‘misak-ı iktisadi’ ilan etmek şarttır. Türk ekonomisinde ‘yapısal değişikliğin’ adı, cari açık veren yapıdan, cari fazla veren yapıya geçmektir.

Hukukun üstünlüğü, israftan kurtulma, gösteriş yatımlarıyla kara delik oluşturma, yandaş kollayarak verimsizlik yaratma, din değil, fen adamı yetiştirme gibi konuların hepsi çok önemlidir ve iktisatla ilgilidir. Ama öncelik, bu ahval ve şerait altında dahi cari açığı sıfırlayıp, ‘Döviz bitti’ kâbusundan uyanmaktır.

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Ege Cansen’in yazısı