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Yaramazlara biraz batar!

Ege Cansen: Bütçeden gelir transferi, salgın kalktıkça ortadan kalkmalıdır

Koronavirüs salgını sürdükçe devletlerin, gelirsiz kalanlara, bütçeden gelir transfer etmesi (varsıldan alıp, yoksula vermesi) hem sosyal hem de iktisadi bakımdan da doğrudur. Ancak salgın ortadan kalktıkça, bu transferler de ortadan kalkmalıdır. Çünkü salgın ve bilişimdeki gelişmeler, uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve e-ticaretin yaygınlaşması gibi değişiklikler yaratmıştır.

Muhtemelen birçok kişi, eski işini veya eski çalışma şartlarını bulamayacaktır. Eğer gelir destekleri zamanında azaltılmazsa insanın ‘ekmeğini taştan çıkarma’ yeteneği dumura uğrar. Bu da ekonomide kalıcı verimsizlik ve yapışkan enflasyon yaratır.

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