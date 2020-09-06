Ege Cansen: Böylece devlet kendi vatandaşına dövizle borçlanmış oluyor

Son günlerde bankalarımız, mevduat sahiplerine cayır cayır Eurobond (dövize nâtık Türk tahvili) satar oldu. Böylece devlet kendi vatandaşına dövizle borçlanmış oluyor. Hatırlayın: 2001’de feci bir krize düşülmüş “Güçlü Ekonomiye Geçiş” programıyla, henüz AKP iktidara gelmeden bu krizden çıkılmıştı. Bu programa göre devlet/Hazine döviz borçlanmayacaktı. Borcu o sıralarda da dış şartlar uygun olduğu için özel sektör aldı.

Ancak AKP, devasa şehir hastaneleri, paralı “köprülü süper otoyollar” ile İstanbul Havalimanı benzeri hepsi birer “kara delik” olan yatırım kararları aldı. Bunların inşa ve işletmesini de finansmanı bulma dâhil, özel firmalara ihale etti. Bu firmalar “teminatsız” dış borç bulamayınca, onlara dolaylı yollarla “Hazine garantisi” verildi. Yani devlet yeniden dövizle borçlandı.

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Ege Cansen’in yazısı