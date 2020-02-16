Ege Cansen: Bölünmüş Suriye, Türkiye’ye iktisadi anlamda ne fayda sağlayacaktır?

Suriye’deki iç savaşa dahil oluşumuz beni ciddi şekilde dertlendiriyor. Bu savaşı kaybetmekten değil kazanmaktan korkuyorum. Diyelim ki; ülke genelinde meşru hükümet olan Esat Rejimi’ni İdlib’de, kontrol noktalarımız dışındaki sınırlara çekilmeye mecbur ettik. Bu durumda Suriye resmen ikiye hatta üçe bölünmüş olacaktır.

Biri Türkiye’nin himayesindeki “İdlib Özerk Bölgesi”, diğeri Amerika ve kısmen Rusya’nın desteklediği “Kürt Özerk Bölgesi”, kalanı da Esat’ın Suriye’si.

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Kendi kendime soruyorum. Bölünmüş Suriye, Türkiye’ye iktisaden ne fayda sağlayacaktır?

Ege Cansen’in yazısı