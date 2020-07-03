Ege Cansen: Benim beklentim, altın zenginlerinin harcamaları sayesinde V gibi düzeltme

Benim gibi altın cahillerinin değil, altın uzmanlarının dediğine göre, Türkiye’de hane halkının elinde asgari 2500, azami 5000 ton altın varmış. Bu kadar büyük aralıklı tahmin hesap yapmak isteyenlerin işine yaramaz. Biz iyisi mi 3000 tondur diyelim. 10 Eylül 2011’deki fiyata göre altının tonu 60 bin dolarmış. Bunu 3000 tonla çarpsak 180 milyar dolar eder. 2 Ocak 2019’da ise altının tonu 41 bin dolar düşmüş. 3000 tonla çarpılırsa 123 milyar dolar eder. Yani halkımız bu sürede 57 milyar dolar fakirleşmiş. Bugün ise altının tonu 57 bin dolar. 3000 tonu 171 milyar dolar eder. Halkımız 18 ay içinde 48 milyar dolar zenginleşmiş. Benim beklentim, koronavirüs yüzünden daralan ekonominin, altın zenginlerinin harcamalarını artırmaları ve bilhassa gayrimenkul alımına geçmeleri sayesinde V gibi düzeltme yapmasıdır.
SON HABERLER
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Anket: ‘Cumhur’ yüzde 47, CHP’li başkanlar başarılı, Erdoğan’dan sonra Akşener
Ankete göre halkın yarısından çoğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni desteklemezken, Covid-19 salgınından sonraki en büyük sorunun hayat pahalılığı ve yoksulluk olduğunu düşünüyor.
İngiliz basını: Türkiye’den Britanya’ya gidenler için karantina kuralı kaldırılacak
İngiliz gazetesi The Daily Telegraph, Britanya hükümetinin ‘hava köprüsü’ planlarını ortadan kaldıracağını ve 75 ülkeden adaya gidenler için corona virüsü karantina kurallarını sona erdireceğini bildirdi.
Dış ticaret açığı haziranda yüzde 17 azaldı; ilk yarıda yüzde 73 arttı
Dış ticaret açığı haziranda geçen seneye göre yüzde 17.31 azalarak 2.84 milyar dolar, ocak-haziran döneminde ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 72.92 artarak 23.84 milyar dolar oldu.
BioNTech ile Pfizer’in ‘corona’ aşısı, ilk insan deneylerinde bağışıklık sağladı
Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve ABD ilaç devi Pfizer, geliştirdikleri Covid-19 aşısının insan üzerindeki ilk aşama deneylerde potansiyel taşıdığını ve iyi tolere edildiğini açıkladı.