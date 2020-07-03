Ege Cansen: Benim beklentim, altın zenginlerinin harcamaları sayesinde V gibi düzeltme

Benim gibi altın cahillerinin değil, altın uzmanlarının dediğine göre, Türkiye’de hane halkının elinde asgari 2500, azami 5000 ton altın varmış. Bu kadar büyük aralıklı tahmin hesap yapmak isteyenlerin işine yaramaz. Biz iyisi mi 3000 tondur diyelim. 10 Eylül 2011’deki fiyata göre altının tonu 60 bin dolarmış. Bunu 3000 tonla çarpsak 180 milyar dolar eder. 2 Ocak 2019’da ise altının tonu 41 bin dolar düşmüş. 3000 tonla çarpılırsa 123 milyar dolar eder. Yani halkımız bu sürede 57 milyar dolar fakirleşmiş. Bugün ise altının tonu 57 bin dolar. 3000 tonu 171 milyar dolar eder. Halkımız 18 ay içinde 48 milyar dolar zenginleşmiş. Benim beklentim, koronavirüs yüzünden daralan ekonominin, altın zenginlerinin harcamalarını artırmaları ve bilhassa gayrimenkul alımına geçmeleri sayesinde V gibi düzeltme yapmasıdır.

Ege Cansen’in yazısı