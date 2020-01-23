Ege Cansen: Batıranı dış borç olanın, kurtaranı dış borç olmaz

Ekonomi Çarı Dr. Berat Albayrak, son konuşmasında ‘finansal istikrar’ kavramını tekrar gündeme getirdi. Bazı iktisatçılar bunu “Çari dengeyi korumak için döviz fiyatı artsın istiyor” diye tercüme ettiler. Bu tercüme doğrudur. Ama biliyoruz ki; döviz fiyatı artınca enflasyon da artıyor. Onu da hiç kimse istemiyor. Peki, ne oluyor? Başta Türkiye ekonomisini “tek para birimli” varsayan yurdum iktisatçıları olmak üzere tüm piyasa aktörleri hep bir ağızdan “Dışarıdan para girişi olmadan, bu açmazdan çıkamayız” türküsünü söylemeye başlıyor.

Son söz: Batıranı dış borç olanın, kurtaranı dış borç olmaz.

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Ege Cansen’in yazısı