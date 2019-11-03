Ege Cansen: Batı, AKP’nin ‘müslüman demokrat’ değil, ‘yayılmacı islamist’ olduğuna kanaat getirdi

Batı (AB+ABD) AKP’nin gelişini coşkuyla karşıladı. Batı’nın hiç hoşlanmadığı ‘ulus devlet’ ilkesini savunan ‘laik derin devlet’ (ordu-yargı-hariciye) nihayet tasfiye edilebilecekti. Müslüman demokrat AKP sayesinde Kürtler özerkliğe kavuşacak, Kıbrıs tek devlet olacaktı. Türkiye’deki bu dönüşüm, tüm Ortadoğu’ya demokrasi baharı getirecekti. Dolayısıyla AKP hükümeti desteklenmeliydi. AKP ile Batı muhabbeti böyle başladı.

Ama böyle süremedi. Köprülerin altından çok sular geçti. Batı, AKP’nin ‘müslüman demokrat’ değil, ‘yayılmacı islamist’ olduğuna kanaat getirdi. Karar: AKP, yola getirilmeliydi.

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Ege Cansen’in yazısı