Ege Cansen: Babacan’ın bu efsanevi başarısı ülkeye bol ‘sıcak para’ girmesiyle gerçekleşmiştir

Babacan AKP hükümetlerinde çeşitli görevler almıştır ama esas görevi, günümüzün Berat Albayrak’ı gibi “ekonomi çarlığı” olmuştur. Hem enflasyonun düşmesi hem de kişi başına milli gelirin 6 yılda (2002-2008) 3 katına çıktığı palavrası (yanlış ölçüm, aslında % 46 arttı) onun bakanlık dönemine rastlar. Babacan’ın (İsterseniz AKP’nin deyin) bu efsanevi başarısı ülkeye bol “sıcak para” girmesiyle gerçekleşmiştir. Ne var ki, “hem büyüme hem fiyat istikrarı sağlanırken” dış borç stoku artmış, sürdürülemez bir “finansal istikrarsızlık” doğmuştur. MB Başkanı Erdem Başçı ve Bakan Babacan, bunun böyle gitmeyeceğini görmüş ve frene basmak istemiştir. Erdoğan’la arasının açılması bu yüzdendir.
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