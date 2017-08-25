Ege Cansen: Asıl önemlisi yandaş Karagül’ün AKP’ye kestiği ‘siyaset paradigmalarını değiştir’ raconuydu

Ertuğrul Özkök 18 Ağustos tarihli Hürriyet’teki köşesine çok önemli bir aktarma yaptı. AKP’yi başından beri destekleyen Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül’ün 17 Ağustos’taki makalesini özetledi. Makalesinde Karagül, adeta AKP ile muhalefet arasına giriyor ve neticede “Özkök gibi düşünen muhalifler haklıdır” diye racon kesiyordu.

…

Reklam

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Ağustos 2017 günü İstanbul’da AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, bir başka yazarın (muhtemelen Cem Küçük) kendisine izafeten Aydın Doğan’la ilgili olarak söylediklerine şiddetle karşı çıktı. “Bir racon kesilecekse, bizzat kendim keserim” diyerek, yandaş yazarlara bir had bildirmesi yaptı. Bana göre, yandaş bir gazetecinin meslektaşları hakkında kestiği racon (?) o kadar da önemli değildi.

Asıl önemlisi yandaş Karagül’ün AKP’ye kestiği “siyaset paradigmalarını değiştir” raconuydu. Buna kimse ses çıkarmadı.

Ege Cansen’in yazısı