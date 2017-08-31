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Yaramazlara biraz batar!

   
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Ege Cansen: AKP’nin, Türkiye ekonomisinin 2023’de ulaşacağını söylediği büyüklükler gerçekleşmeyecek

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AKP’nin, Türkiye ekonomisinin 2023’de ulaşacağını söylediği büyüklükler gerçekleşmeyecektir. İktidarda kim olsa o hedefler tutturulamazdı zaten.

AKP’liler şimdiden tanımlarla oynayarak durumu tevil etmenin altyapısını oluşturmaya çalışıyorlar. Benim AKP’lilerin “özgül ağırlığı” olanlarından bir ricam var. AKP’nin verdiği ekonomik sayılara (doğru bile olsa) zaten
muhalifler inanmıyor.

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Ne deseniz onlar kanmaz. AKP,“tevriye” (gerçeğin yarısını söyleyip yarısını gizleme yöntemiyle yapılan yalancılık) ile sadece kendi seçmenini yanıltır. Hiç olmazsa onların güvenini kaybetmemek için istatistiklerde tanımlarla oynanmasına izin vermeyin.

Ege Cansen’in yazısı


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