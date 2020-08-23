Ege Cansen: AKP fiyatları ‘yasayla frenleme’ uygulamasını sürdürmez

Enflasyon, fiyatların sürekli artmasıdır. Doğal olarak enflasyon fiyat artışlarıyla ölçülür. AKP, her ne kadar “Enflasyon faizden doğar” dese de AKP şimdilerde ‘Eğer fiyat artışları düşük kayda geçerse, enflasyon da resmen düşük kalır’ ilkesine göre hareket ediyor. Bu amaçla ‘sepeti’ değiştiriyor ve halkın talebine uyarak bazen fiyatlara baskı uyguluyor. Hatta Ecevit gibi “aracılara karşı” savaşıyor. Tanzim satışları yapıyor.

Ama hakkını teslim etmem gerekiyor; bu sakat uygulamalarda ısrarcı olmuyor. Çünkü nasıl CHP, ‘kentli-laik-tüketicilerin’ partisi ise AKP de ‘taşralı-dindar-esnaf ve üreticinin’ temsilcisidir. Bu sebeple AKP, ne ikinci el araba ne de ne başka emtianın fiyatlarını ‘yasayla frenleme’ uygulamasını sürdürmez. Bu yöntem esastan yanlıştır, zaten uygulanamaz da. Ayrıca AKP’nin kitabına uymaz.

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Ege Cansen’in yazısı